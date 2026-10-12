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Vlahovic ancora a segno col Besiktas: 6 gol in 5 partite per l'ex Juve

turchia

Un altro gol decisivo per Dusan Vlahovic che continua ad incantare nella serie A turca con la maglia del Besiktas di Vincenzo Italiano. Il serbo ha realizzato la rete decisiva per regalare 3 punti pesantissimi alla sua squadra contro il Kocaelispor. Si tratta del 6 centro in 5 partite giocate con una media gol che è di una rete ogni 62 minuti

TURCHIA, CLASSIFICA MARCATORI DA SERIE...A

Continua a brillare il Besiktas di Vincenzo Italiano nella serie A turca. 15 punti in 7 partite, solo uno in meno del Galatasaray, e fra le stelle che più splendono c'è quella di Dusan Vlahovic. L'ex attaccante della Juventus, nonché della Fiorentina dello stesso Italiano, è stato decisivo nel 2-1 rifilato al Kocaelispor realizzando il suo 6 gol nelle sole 5 presenze accumulate in stagione. Una media realizzativa di un gol ogni 62 minuti che lo conferma alle spalle di Salah e Orban, ex serie A a quota 7 reti, e gli permette di agganciare nella classifica marcatori un altro gruppo di vecchie conoscenze del nostro campionato come Osimhen, Muriqui e Shomourodov. Per Vlahovic anche l'ovazione del pubblico che lo ha innalzato a beniamino e un...pugno sul volto da un avversario rimasto impunito e sul quale a fine gara la stesso Italiano ha commentato: "Rigori discussi o gol annullati, ha spiegato, fanno parte del calcio e possono capitare ma un pugno è un'altra cosa e non si può accettare"

 

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