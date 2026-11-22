Paura per Leandro Paredes al termine della finale di Recopa Sudamericana, vinta 2-0 dal suo Boca Juniors contro l'Atletico Mineiro. Durante l'intervista post partita in campo, l'ex giocatore di Roma e Juventus è svenuto all'improvviso. Già durante il match aveva faticato a causa del caldo. Ripresosi, ha rassicurato tutti sui social: "Solo un giramento di testa" GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT



Il trionfo, lo spavento e infine il sollievo. Leandro Paredes ha vissuto tutte queste fasi nella serata della finale di Recopa Sudamericana. Il suo Boca Juniors ha vinto il trofeo battendo 2-0 i brasiliani dell'Atletico Mineiro grazie alle reti di Ascacibar e Miguel Merentiel. Alzato il trofeo da capitano, il centrocampista si è sentito male durante le interviste. Fermatosi ai microfoni di DSports, dopo poche parole si è fermato e si è accasciato a terra. La regia ha subito staccato l'inquadratura, permettendo allo staff medico di effettuare i soccorsi.

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"Grazie per i messaggi, solo un mal di testa" Paredes si è fortunatamente ripreso e ha voluto rassicurare tutti quanti sul suo profilo Instagram, pubblicando un post con il trofeo, "grazie per i messaggi, è stato solo un mal di testa", e una storia, "Tutto bene, forza Boca oggi e sempre". Il giocatore aveva già palesato dei problemi durante il match, venendo sostituito al 58' da Tomas Belmonte a causa delle elevate temperature di Barranquilla, città colombiana sede della finale.

"Aveva le vertigini già alla fine del primo tempo" L'allenatore del Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, ha chiarito meglio la situazione durante la sua conferenza stampa: "Aveva iniziato ad avvertire vertigini e un calo fisico già alla fine del primo tempo. Nell'intervallo sembrava essersi ripreso, ma dopo dieci minuti della ripresa faticava nei movimenti laterali ed è stato onesto nel chiedere il cambio. Al di là del fuoriclasse che è in campo, è un leader positivo che tira fuori il meglio da tutti".