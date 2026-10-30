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Italiano sul Napoli: "Con De Laurentiis un amore platonico destinato a rimanere tale"

video intervista

Vincenzo Italiano è stato ospite dell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged, il videopodcast condotto da Di Marzio, Borghi e Fayna. Spazio all'esperienza che sta vivendo in Turchia col Besiktas: "Sogno di vincere lo scudetto", e al rapporto col Napoli e De Laurentiis: "C'è un amore platonico che forse è destinato a rimanere tale, non si riesce ad avere un contatto vero e proprio"

LA PUNTATA COMPLETA DI SKY CALCIO UNPLUGGED

L'allenatore del Besiktas Vincenzo Italiano è stato ospite del videopodcast Sky Calcio Unplugged, condotto da Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. Oltre alla nuova esperienza in Turchia, dove sogna di vincere lo scudetto, Italiano ha raccontato alcuni retroscena sui contatti con il Napoli avvenuti nella scorsa estate: "Tra me e De Laurentiis c'è un amore platonico che forse è destinato a rimanere tale. Non si riesce ad avere un contatto vero e proprio. Sono contento della stima che ha nei miei confronti e che ha sempre avuto, ma alla fine si fanno delle scelte. Loro hanno intrapreso un percorso, io un altro. Ora sogno di vincere uno scudetto con il Besiktas". Poi una battuta sulla passione per Maradona: "Negli anni di Napoli sono cresciuto con Maradona, che ha spinto la squadra e che ha vinto il Mondiale in Messico. Mi sono innamorato di tutto ciò che faceva in campo. In ufficio ho due foto che non devono mai mancare".

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