Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Jackson Martinez, ritorno in campo e gol vittoria al debutto a 6 anni dal ritiro

IN COLOMBIA
Foto X @DIM_Oficial

Quattro volte capocannoniere in carriera con oltre 200 gol segnati, Jackson Martinez si era ritirato nel 2020 a causa degli infortuni. A distanza di 6 anni, il 40enne attaccante colombiano è tornato in campo col 'suo' Independiente Medellin e al debutto è stato subito protagonista. La rete da tre punti nel finale contro l'Alianza l'ha segnata proprio lui...

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

"Non riesco ad allenarmi due o tre giorni di fila", diceva nel 2020 all'ultima esperienza con la maglia del Portimonense. Ultima perché, fino allo scorso settembre, Jackson Martinez si era ritirato dal calcio e per 6 anni era rimasto lontano dal campo. Troppi infortuni e problemi alla caviglia per il centravanti colombiano, classe 1986 che in carriera ha segnato oltre 200 gol e per quattro volte era stato capocannoniere soprattutto con la maglia del Porto. Un soprannome ('Cha cha cha') e un profilo inseguito sul mercato da mezza Europa, lui che aveva fatto sfracelli in Portogallo dal 2012 al 2015 prima di deludere all'Atletico Madrid. Poi due anni in Cina e altrettanti al Portimonense, come detto ultima tappa della carriera nel 2020 decidendo di dedicarsi alla musica e al canto religioso. Fino al ritorno da protagonista assoluto nel weekend in Colombia.

Torna dopo 6 anni e segna il gol-vittoria

Già vicino nel 2023 al ritorno all'Independiente Medellin, dove era cresciuto nel settore giovanile e in prima squadra, Jackson Martinez è stato un ex calciatore per 6 anni ma lo scorso settembre ha deciso di firmare proprio col club del cuore. E dopo un paio di mesi di rodaggio, il nuovo esordio è arrivato al minuto 56 della sfida casalinga nel campionato colombiano contro l'Alianza. Subentrato a Gonzalez, il 40enne Martinez ha impiegato mezz'ora per lasciare il segno: suo il tap-in decisivo dopo il palo di Montano, gol inizialmente annullato per fuorigioco prima di essere convalidato dal Var. Finisce 2-1 per l'Independiente, lui riceve il premio di Mvp e torna a segnare dopo oltre 2.400 giorni. Difficile immaginare un ritorno più incredibile.

Approfondimento

L'ex Milan Castillejo si ritira a 31 anni

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Il calendario e gli orari di Champions League

guida tv

Martedì 3 e mercoledì 4 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la quarta giornata della League...

Jackson Martinez torna e segna a 6 anni dal ritiro

IN COLOMBIA

Quattro volte capocannoniere in carriera con oltre 200 gol segnati, Jackson Martinez si era...

Pallonata a un bimbo: Tchouameni regala la maglia

Liga

Curioso siparietto a margine della vittoria dei Blancos sul campo del Racing Santander....

Contro il Feyenoord Chivu pensa a Thuram-Pio

Champions League

Nel video, Andrea Paventi di Sky Sport da Appiano Gentile per l'allenamento della vigilia...

Pioli a Sky: "Io a un passo da ct dell'Italia"

SKY CALCIO CLUB

Ospite a "Sky Calcio Club", Stefano Pioli rivela di essere stato vicino alla panchina della...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE