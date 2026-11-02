Quattro volte capocannoniere in carriera con oltre 200 gol segnati, Jackson Martinez si era ritirato nel 2020 a causa degli infortuni. A distanza di 6 anni, il 40enne attaccante colombiano è tornato in campo col 'suo' Independiente Medellin e al debutto è stato subito protagonista. La rete da tre punti nel finale contro l'Alianza l'ha segnata proprio lui...

"Non riesco ad allenarmi due o tre giorni di fila", diceva nel 2020 all'ultima esperienza con la maglia del Portimonense. Ultima perché, fino allo scorso settembre, Jackson Martinez si era ritirato dal calcio e per 6 anni era rimasto lontano dal campo. Troppi infortuni e problemi alla caviglia per il centravanti colombiano, classe 1986 che in carriera ha segnato oltre 200 gol e per quattro volte era stato capocannoniere soprattutto con la maglia del Porto. Un soprannome ('Cha cha cha') e un profilo inseguito sul mercato da mezza Europa, lui che aveva fatto sfracelli in Portogallo dal 2012 al 2015 prima di deludere all'Atletico Madrid. Poi due anni in Cina e altrettanti al Portimonense, come detto ultima tappa della carriera nel 2020 decidendo di dedicarsi alla musica e al canto religioso. Fino al ritorno da protagonista assoluto nel weekend in Colombia.