 Serie A, l'ultima tripletta in campionato squadra per squadra | Sky Sport
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Malen prima tripletta della Serie A 2025/2026: l'ultima in campionato squadra per squadra

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Dopo 32 giornate, si è finalmente vista una tripletta in una partita di Serie A: l'ha segnata Donyell Malen, che da solo ha battuto il Pisa nell'anticipo di venerdì 10 aprile. Andiamo a rivedere le ultime triplette realizzate in Serie A, squadra per squadra: ce n'è una ancora ferma a quota 0...

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