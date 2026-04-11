Malen prima tripletta della Serie A 2025/2026: l'ultima in campionato squadra per squadra
Dopo 32 giornate, si è finalmente vista una tripletta in una partita di Serie A: l'ha segnata Donyell Malen, che da solo ha battuto il Pisa nell'anticipo di venerdì 10 aprile. Andiamo a rivedere le ultime triplette realizzate in Serie A, squadra per squadra: ce n'è una ancora ferma a quota 0...
- 426 giorni dopo l'ultima tripletta realizzata in Serie A, Donyell Malen ha siglato il primo hat-trick di questa stagione in campionato, nel successo dei giallorossi per 3-0 sul Pisa.
- L'olandese toglie a un suo compagno il primato di calciatore ad aver segnato per ultimo una tripletta con la maglia della Roma, ovvero Paulo Dybala (Roma-Torino 3-2 del 26 febbraio 2024)
- Ecco i giocatori ad aver segnato l'ultima tripletta in Serie A per tutti i club partecipanti alla stagione 25/26 del massimo campionato italiano
- Giocatore: Mateo Retegui
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Hellas Verona-Atalanta 0-5 dell'8 febbraio 2025
- Curiosità: prima di Malen, l'ex Atalanta era l'ultimo giocatore, in ordine cronologico, ad aver segnato tre o più gol in una partita nel nostro campionato
- Giocatore: Riccardo Orsolini
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Bologna-Empoli 3-0 dell'1 ottobre 2023
- Giocatore: Albin Ekdal
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Inter-Cagliari 1-4 del 28 settembre 2014
- Giocatore: Salvatore Giunta
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Como-Udinese 3-1 del 30 novembre 1986
- Curiosità: si tratta della tripletta più "anziana" presente in questa gallery
- Curioso caso, quello della Cremonese: nessun grigiorosso, infatti, è mai riuscito a realizzare una tripletta in Serie A nelle 8 storiche partecipazioni nel massimo campionato italiano, finora.
- Giocatore: Moise Kean
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Fiorentina-Hellas Verona 3-1 del 10 novembre 2024
- Giocatore: Suso
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Genoa-Frosinone 4-0 del 3 aprile 2016
- Giocatore: Giovanni Simeone
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Hellas Verona-Venezia 3-1 del 27 febbraio 2022
- Giocatore: Marcus Thuram
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Inter-Torino 3-2 del 5 ottobre 2024
- Giocatore: Cristiano Ronaldo
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Cagliari-Juventus 1-3 del 14 marzo 2021
- Giocatore: Ciro Immobile
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Genoa-Lazio 1-4 del 10 aprile 2022
- Giocatore: Mirko Vucinic
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Lecce-Lazio 5-3 dell'1 maggio 2005
- Giocatore: Olivier Giroud
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Milan-Sampdoria 5-1 del 20 maggio 2023
- Giocatore: Victor Osimhen
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Sassuolo-Napoli 1-6 del 28 febbraio 2024
- Giocatore: Andreas Cornelius
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Genoa-Parma 1-4 del 23 giugno 2020
- Giocatore: Michele Padovano
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Pisa-Cesena 3-2 del 2 dicembre 1990
- Giocatore: Domenico Berardi
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Sassuolo-Sampdoria 4-1 dell'1 settembre 2019
- Giocatore: Andrea Belotti
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Empoli-Torino 1-3 dell'1 maggio 2022
- Giocatore: Beto
- Partita in cui è stata segnata la tripletta: Udinese-Cagliari 5-1 del 3 aprile 2022