 Scarpa d'Oro 2026 2027. Classifica | Sky Sport
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Scarpa d'Oro 2026-27, la classifica provvisoria: Raimondo in top 25, Oloko in testa

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Chi vincerà in questa stagione la Scarpa d'Oro? Al momento troviamo in testa l'attaccante del Benin, Ede Oloko, ma nella top 25 c'è posto anche per Antonio Raimondo del Frosinone dopo l'ultima tripletta realizzata. Ecco la classifica provvisoria

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