Scarpa d'Oro 2026-27, la classifica provvisoria: Raimondo in top 25, Oloko in testa
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Chi vincerà in questa stagione la Scarpa d'Oro? Al momento troviamo in testa l'attaccante del Benin, Ede Oloko, ma nella top 25 c'è posto anche per Antonio Raimondo del Frosinone dopo l'ultima tripletta realizzata. Ecco la classifica provvisoria
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- È il premio che, al termine di ogni stagione, viene assegnato al miglior marcatore di tutti i campionati europei
- La classifica viene stilata moltiplicando il numero di gol segnati per un coefficiente di difficoltà che varia da campionato a campionato (2 nel caso della Serie A e degli altri tornei 'top' europei)
- L'anno scorso ha vinto Harry Kane per la seconda volta
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- 14 punti
- 7 gol (coefficiente x 2)
3/31
- 14 punti
- 7 gol (coefficiente x 2)
4/31
- 14 punti
- 7 gol (coefficiente x 2)
5/31
- 14 punti
- 7 gol (coefficiente x 2)
6/31
- 14 punti
- 7 gol (coefficiente x 2)
7/31
- 14 punti
- 14 gol (coefficiente x 1)
8/31
- 14 punti
- 14 gol (coefficiente x 1)
9/31
- 14 punti
- 14 gol (coefficiente x 1)
10/31
- 14 punti
- 14 gol (coefficiente x 1)
11/31
- 15 punti
- 10 gol (coefficiente x 1,5)
12/31
- 15 punti
- 10 gol (coefficiente x 1,5)
13/31
- 15 punti
- 10 gol (coefficiente x 1,5)
14/31
- 15,5 punti
- 15 gol (coefficiente x 1,5*)
15/31
- 16,5 punti
- 11 gol (coefficiente x 1,5)
16/31
- 16,5 punti
- 11 gol (coefficiente x 1,5)
17/31
- 17 punti
- 17 gol (coefficiente x 1)
18/31
- 17 punti
- 17 gol (coefficiente x 1)
19/31
- 18 punti
- 12 gol (coefficiente x 1,5)
20/31
- 18 punti
- 12 gol (coefficiente x 1,5)
21/31
- 18 punti
- 12 gol (coefficiente x 1,5)
22/31
- 18 punti
- 12 gol (coefficiente x 1,5)
23/31
- 18,5 punti
- 17 gol (coefficiente x 1,5*)
24/31
- 21 punti
- 14 gol (coefficiente x 1,5)
25/31
- 21 punti
- 14 gol (coefficiente x 1,5)
26/31
- 21 punti
- 14 gol (coefficiente x 1,5)
27/31
- 21 punti
- 21 gol (coefficiente x 1)
28/31
- 24 punti
- 12 gol (coefficiente x 2)
29/31
- 24,5 punti
- 16 gol (coefficiente x 2*)
30/31
- 25,5 punti
- 17 gol (coefficiente x 1,5)
31/31
- 27 punti
- 27 gol (coefficiente x 1)