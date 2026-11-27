Dal Brasile arriva la notizia della morte di Juary Jorge dos Santos Filho, attaccante brasiliano che in Italia si era affermato con la maglia dell'Avellino segnando 13 gol dal 1980 al 1982 e contribuendo a due salvezze degli irpini in serie A. Si è spento a 67 anni giovedì sera a Poços de Caldas, nello Stato brasiliano di Minas Gerais. Dopo l'Inter Juary aveva vestito le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese prima di approdare al Porto con cui vinse, segnando in finale al Bayern, la Coppa Campioni del 1987

In Italia era arrivato nel 1980, anno d'oro degli stranieri, in una realtà come Avellino che si era affacciata alla serie A. Diventò ben presto un idolo per tutta l'Irpinia che lo ha amato come pochi. 13 gol in due stagioni, con la danza intorno alla bandierina per festeggiarli, che portarono a due storiche salvezze nel 1980-81 e nel 1981-82. La carriera di Juary Jorge dos Santos Filho da lì spiccò il volo passando poi per una stagione all'Inter, un'altra all'Ascoli e l'ultima in Italia alla Cremonese. Poi l'approdo al Porto dove rimase fino al 1988 facendo la storia del club segnando il gol decisivo nella finale di Coppa dei Campioni del 1987, a Vienna contro il Bayern Monaco. Fu il primo titolo europeo del club portoghese.

Juary è stato ricordato con commozione dal Santos, suo club di appartenenza in Brasile con cui ha giocato 229 partite segnando 101 gol