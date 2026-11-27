Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 12^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca l'11° turno. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport