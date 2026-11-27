Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 12^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca l'11° turno. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 27, a domenica 29 novembre, in campo Premier League, Bundesliga e 2. Bundesliga.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la dodicesima giornata di Premier League: si parte oggi alle 21 con Nottingham Forest-Chelsea (Sky Sport Max). Sabato in programma tre partite: alle 16 Manchester United-Brentford (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e Leeds-Coventry City (Sky Sport Mix); alle 18.30 sarà il momento di Ipswich Town-Aston Villa (Sky Sport Max). Domenica appuntamento con altri cinque incontri: alle 13 Everton-Liverpool (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), mentre alle 15.05 sarà la volta di Sunderland-Tottenham (Sky Sport Arena e Sky Sport 259), Brighton-Newcastle (Sky Sport 257) e Fulham-Bournemouth (Sky Sport 258). Alle 17.30 da non perdere il big match tra Arsenal e Manchester City (Sky Sport Arena).
BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania appuntamento con l’undicesimo turno di Bundesliga. Oggi alle 20.30 in scena Werder Brema-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport 255. Sabato in programma due match: alle 15.30, su Sky Sport Max, Amburgo-Bayern Monaco, mentre alle 18.30, su Sky Sport Mix, toccherà a Stoccarda-Eintracht Francoforte. Tre partite domenica: alle 15.30 Friburgo-Lipsia su Sky Sport Mix, alle 17.30 Hoffenheim-Augsburg su Sky Sport 258 e alle 19.30 la sfida d’alta classifica tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen su Sky Sport Arena e Sky Sport 259. Nel weekend anche la tredicesima giornata di 2. Bundesliga: venerdì alle 18.30 Heidenheim-Norimberga su Sky Sport Max; sabato alle 13 Hertha Berlino-Karlsruher SC sullo stesso canale.
Premier League, il programma della 12^ giornata
OGGI 27 NOVEMBRE
Ore 21
- NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Paolo Ciarravano
SABATO 28 NOVEMBRE
ore 16
- MANCHESTER UNITED-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
- LEEDS-COVENTRY CITY, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Matteo Marceddu
ore 18.30
- IPSWICH TOWN-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Federico Botti
DOMENICA 29 NOVEMBRE
ore 13
- EVERTON-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
ore 15.05
- SUNDERLAND-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 259
- telecronaca Nicolò Ramella
- BRIGHTON-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Federico Zanon
- FULHAM-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Matteo Marceddu
ore 17.30
- ARSENAL-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Massimo Marianella
Bundelisga, il programma dell'11^ giornata
OGGI 27 NOVEMBRE
ore 20.30
- WERDER BREMA-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport 255
- telecronaca Federico Casotti
SABATO 28 NOVEMBRE
ore 15.30
- AMBURGO-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Pietro Nicolodi
ore 18.30
- STOCCARDA-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Federico Zanon
DOMENICA 29 NOVEMBRE
ore 15.30
- FRIBURGO-LIPSIA, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Alessandro Sugoni
ore 17.30
- HOFFENHEIM-AUGSBURG, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Giovanni Rispoli
ore 19.30
- BORUSSIA DORTMUND-BAYER, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 259
- telecronaca Pietro Nicolodi
2. BUNDESLIGA – 13^ giornata
OGGI 27 NOVEMBRE
ore 18.30
- HEIDENHEIM-NORIMBERGA, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Elia Faggion
SABATO 28 NOVEMBRE
ore 13
- HERTHA BERLINO-KARLSRUHER SC, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Calogero Destro