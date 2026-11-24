Ranking Uefa per Nazioni 2026/2027: l'Italia sale, ma l'extra spot resta lontano
Nuova settimana, nuova tre giorni di coppe e nuovi calcoli alla ricerca di un posto extra nella prossima Champions. Con la vittoria del Como e il pari del Napoli, l'Italia guadagna una posizione e riduce (di molto poco…) il gap con la seconda posizione, passando da -1.400 punti a -1.372 punti. Come funziona e chi vince il posto in più: ecco il ranking per Nazioni
HIGHLIGHTS: COMO-AEK 1-0 - MAN CITY-NAPOLI 2-2
- Nella prima giornata europea arriva un'altra vittoria per il Como e il pari del Napoli sul campo del City: saliamo di una posizione e accorciamo sul secondo posto, anche se la distanza è comunque alta
- Iniziavamo la tre giorni di coppe all'ottavo posto a -1400 punti dal Portogallo. Ora siamo settimi a -1.372 punti
- Attesa per Inter-Stoccarda, Psg-Roma, Olympiacos-Milan, Juve-Omonia e Borac-Atalanta
- Rinfreschiamoci la memoria: come funziona il ranking? I risultati di tutti i club di una determinata nazione concorrono alla creazione di un punteggio stagionale. Un ranking per nazioni, per l'appunto
- Le prime due nazioni in classifica a fine stagione sono premiate con un posto extra in Champions League nella stagione seguente
- L'anno scorso hanno primeggiato (di nuovo) Inghilterra e Spagna. È proprio così che Liverpool e Betis (quinte in Premier e Liga) quest'anno giocano la Champions
- I punti sono assegnati in base a vari criteri: i risultati dei singoli match, il bonus partecipazione Champions, quello per la posizione finale nel girone e quello per l'avanzamento nelle varie fasi dei tornei
- Ricordiamo inoltre che il punteggio di ogni nazione è ponderato: non è infatti dato soltanto dalla somma dei punti ottenuti, ma dividendo il totale dei punti ottenuti per il numero dei club di quella nazione (esempio: l'Inghilterra colleziona 36.000 punti tra le sue nove squadre nelle coppe? 36.000 diviso 9 = 4.000 punti di ranking)
- Club in corsa: 2 su 4 (Levski Sofia, Cska Sofia)
- Club in corsa: 1 su 4 (Riga)
- Club in corsa: 4 su 5 (Slavia Praga, Sparta Praga, Viktoria Plzen, Jablonec)
- Club in corsa: 1 su 4 (Ferencvaros)
- Club in corsa: 2 su 4 (Lugano, Thun)
- Club in corsa: 1 su 4 (Sabah)
- Club in corsa: 2 su 4 (Hajduk Spalato, Dinamo Zagabria)
- Club in corsa: 3 su 5 (LASK, Salisburgo, Sturm Graz)
- Club in corsa: 4 su 4 (Nordsjælland, Copenaghen, Midtjylland, Aarhus)
- Club in corsa: 4 su 5 (AEK Atene, Panathinaikos, OFI Creta, Olympiakos)
- Club in corsa: 7 su 7 (Lille, Psg, Lens, Monaco, Lione, Rennes, Marsiglia)
- Club in corsa: 6 su 6 (Feyenoord, PSV, Ajax, Twente, NEC Nijmegen, AZ Alkmaar)
- Club in corsa: 4 su 5 (Bodø/Glimt, Viking, Brann, Lillestrom)
- Club in corsa: 7 su 7 (Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta)
- Club in corsa: 4 su 5 (Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas, Trabzonspor)
- Club in corsa: 8 su 8 (Villarreal, Betis, Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid, Getafe, Celta Vigo, Real Sociedad)
- Club in corsa: 5 su 5 (Club Brugge, Anderlecht, Gent, Sint-Truiden, Union Saint-Gilloise)
- Club in corsa: 7 su 7 (Borussia Dortmund, Stoccarda, Lipsia, Bayern Monaco, Friburgo, Bayer Leverkusen, Hoffenheim)
- Club in corsa: 5 su 5 (Porto, Sporting CP, Braga, Benfica, Torreense)
- Club in corsa: 9 su 9 (Aston Villa, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Brighton, Sunderland, Crystal Palace, Bournemouth)