Nuova settimana, nuova tre giorni di coppe e nuovi calcoli alla ricerca di un posto extra nella prossima Champions. Con la vittoria del Como e il pari del Napoli, l'Italia guadagna una posizione e riduce (di molto poco…) il gap con la seconda posizione, passando da -1.400 punti a -1.372 punti. Come funziona e chi vince il posto in più: ecco il ranking per Nazioni

HIGHLIGHTS: COMO-AEK 1-0 - MAN CITY-NAPOLI 2-2