È successo anche questo. Tra le varie invasioni di campo più strane del calcio ora c'è anche… il monopattino elettrico. Per la precisione è successo in Polonia, nel match della terza serie nazionale tra il piccolo Stal Stalowa Wola e il Legia Varsavia II, squadra 'riserve' di uno dei più noti club della Polonia. La partita stava procedendo verso la sua naturale conclusione quando: ecco il colpo di scena, l'invasione di campo più strana, moderna e — perché no — sostenibile che il calcio abbia mai visto. Fischi dello stadio, un giro di campo e anche una scenetta vagamente comica, quando la sicurezza (a piedi) ha provato a fermarlo senza riuscire a raggiungerlo, ovviamente. L'invasore ha dunque lasciato il campo indisturbato scomparendo dall'occhio delle telecamere.