Roberto Mancini festeggia i 62 anni d’età e i 4 mesi da Ct della Nazionale (secondo mandato) con una ricca intervista al Corriere dello Sport. In cui ripercorre, spiega e chiarisce. Innanzitutto il suo frettoloso addio alla panchina della Nazionale nell'estate del 2023, per andare ad allenare l’Arabia Saudita: "Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Pensavo che fosse intenzionato a cambiarmi alle prime difficoltà. Riprendemmo il discorso dopo la Nations League in Olanda e non arrivammo a conclusioni. Poi ci fu un mese di silenzio. Io non volevo andarmene, sinceramente. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare. Penso di aver fatto un errore (testualmente: una ca….ta) soprattutto di valutazione di certi aspetti che andavano trattati. Se l’avessimo fatto probabilmente non sarebbe accaduto nulla. Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente. Ma non potevo più tornare indietro". Mancini spiega che, se ci fosse stato ancora Vialli… "ne avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose". Sullo stato del calcio italiano, il Ct è netto: "In serie A la presenza degli italiani è ridotta al 30 per cento, una percentuale imbarazzante, non posso fare altro che andare a cercare giovani con potenzialità in grado di crescere. E devo correre dei rischi mettendoli dentro in partite importanti. Ci sono ragazzi con enormi qualità, per esprimerle hanno bisogno di tempo e esperienze. Per me conta l’aspetto tecnico, in un secondo tempo cerco di capire in che ruolo possa rendere meglio. Ma solo il campo può darmi questa risposta". Non aiuta, per Mancini, l’atteggiamento dei club: "Non hanno alcun interesse per la Nazionale, che deve trovare le soluzioni da sola. È inutile che ci lamentiamo della situazione che si è venuta a creare da almeno vent’anni, dobbiamo soltanto cercare i giocatori e fargli fare esperienza rischiando di perdere qualche partita". Come è accaduto a Bruxelles. La sconfitta in Belgio è stata dolorosa: "Siamo stati un po’ leggeri in certe situazioni difensive. Io credo che risulteranno più importanti e formative le due sconfitte col Belgio che le due partite con la Francia".