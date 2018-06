Due Gladiatori a Roma. No, non è il titolo di un nuovo colossal di Hollywood, ma è il miglior descrivere l’incontro tra Russel Crowe, il “gladiatore” del cinema, e Francesco Totti, il “gladiatore” dell’Olimpico. I due si sono incontrati al Colosseo, proprio come in un film, ma si trattava un evento organizzato dal Rotary International. Russel Crowe e Francesco Totti, hanno comunque deliziato i presenti con un siparietto molto divertente: "Francesco è fantastico – ha detto l’attore - Ho avuto il privilegio di incontrarlo qui al Colosseo qualche anno fa, abbiamo fatto alcune foto insieme. Ha avuto una carriera gloriosa, nel tempo che ho trascorso con lui è stato una persona stupenda". Poco dopo, l’ex capitano giallorosso ha donato a Crowe, una maglia della Roma con il”suo” numero 10 e con la scritta “Maximus”, a celebrare il personaggio interpretato nel “Gladiatore”, Massimo X Meridio: “Volevo darti questo piccolo pensiero. Sarai il nuovo numero 10 della Roma per il futuro. Possiamo renderlo ufficiale. Sicuramente sarai un nuovo tifoso della Roma – ha detto il dirigente romanista, che poi ha scherzato – “No? Tifi per la Lazio? Allora me la riprendo. Comunque è un onore per me e per tutta la società donarti questa maglia”.