Roma, Moreira e Garnacho obiettivi per gli esterni

Due giocatori nel mirino della Roma per rinforzare il reparto esterni. I giallorossi hanno pronta una prima offerta da presentare allo Strasburgo per Diego Moreira, impegnato al Mondiale con il Belgio, da 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. La richiesta iniziale del club francese, però, è molto più alta e si aggira attorno ai 50 milioni (trattabili). Jorge Mendes, agente del giocatore, è al lavoro per trovare una quadra.