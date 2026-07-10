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Roma, Moreira e Garnacho obiettivi per gli esterni: le richieste di Strasburgo e Chelsea

Calciomercato

La Roma monitora Diego Moreirae Garnacho per rinforzare il reparto esterni. Per il primo pronta un'offerta da 30 milioni più il 10% della futura rivendita. Per l'argentino, invece, il Chelsea chiede 40 milioni di euro (mentre i giallorossi vorrebbero imbastire la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo)

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Due giocatori nel mirino della Roma per rinforzare il reparto esterni. I giallorossi hanno pronta una prima offerta da presentare allo Strasburgo per Diego Moreira, impegnato al Mondiale con il Belgio, da 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. La richiesta iniziale del club francese, però, è molto più alta e si aggira attorno ai 50 milioni (trattabili). Jorge Mendes, agente del giocatore, è al lavoro per trovare una quadra.

La Roma segue anche Garnacho del Chelsea

I giallorossi vorrebbero provare a portare in Italia Garnacho in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il Chelsea, però, chiede al momento 40 milioni di euro per lasciar partire l'argentino. L'obiettivo più concreto, dunque, è Diego Moreira dello Strasburgo.

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