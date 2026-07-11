Ultima giornata dei quarti di finale ai Mondiali 2026. Dopo Francia-Marocco e Spagna-Belgio, oggi è il turno di Norvegia e Inghilterra, che si affronteranno alle ore 23 italiane al Miami Stadium e poi nella notte a Argentina-Svizzera, alle 3.00

MONDIALI, IL TABELLONE - MONDIALE, LE NEWS LIVE