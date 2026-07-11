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Mondiali 2026, il calendario di oggi: attesa per Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera

Mondiali
©IPA/Fotogramma

Ultima giornata dei quarti di finale ai Mondiali 2026. Dopo Francia-Marocco e Spagna-Belgio, oggi è il turno di Norvegia e Inghilterra, che si affronteranno alle ore 23 italiane al Miami Stadium e poi nella notte a Argentina-Svizzera, alle 3.00

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I Mondiali continuano con la terza giornata dei quarti di finale. Archiviate Francia-Marocco e Spagna-Belgio, la partita in programma oggi è Norvegia-Inghilterra: calcio d'inizio alle ore 23 italiane al Miami Stadium di Miami. Nella notte sarà poi il turno dell'ultimo quarto, quello tra Argentina e Svizzera.

Le partite di oggi

  • NORVEGIA-INGHILTERRA: 11 luglio ore 23.00, Miami Stadium di Miami
  • ARGENTINA-SVIZZERA: 12 luglio ore 03:00 (data e orario italiana), Stadio di Kansas City

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