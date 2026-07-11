Barcellona, fatta per Adeyemi: operazione da 22 milioni più bonus. Ferran Torres al PsgCalciomercato
Adeyemi sarà presto un nuovo giocatore del Barcellona. Operazione da 22 milioni di euro più bonus, con il tedesco che ha firmato un contratto quinquennale. Parallelamente, il Psg ha una base d'accordo con Ferran Torres e dopo il Mondiale le parti definiranno i dettagli
Adeyemi sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Il tedesco tedesco svolgerà le visite mediche mercoledì 15 luglio, con la presentazione ufficiale programmata per giovedì 16. Operazione da 22 milioni di euro più una serie di bonus a salire per un totale di 10 milioni complessivi. Il classe 2002 firmerà un contratto di cinque anni a 6 milioni netti a stagione.
Ferran Torres verso il Psg
Con Adeyemi in entrata, il Barcellona si prepara a lasciar partire Ferran Torres. Il Psg ha una base d'accordo con lo spagnolo e definirianno i dettagli dopo il Mondiale. L'attaccante andrà a prendere il posto di Gonçalo Ramos, trasferitosi al Milan.