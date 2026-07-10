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Juventus, contatti con l'agente di Kessie: bianconeri vigili anche su Goretzka

Calciomercato

I bianconeri guardano al mercato svincolati per rinforzare il centrocampo. Contatti nella giornata di venerdì 10 luglio con l'agente di Kessie, che il nuovo Cfo Massara ha già avuto al Milan. La Juve resta vigile anche su Goretzka

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La Juventus continua a guardare anche al mercato degli svincolati, in particolare per il centrocampo. Un nome è quello di Kessie, per il quale i bianconeri potrebbero fare una prima offerta di ingaggio nelle prossime ore. Il nuovo Chief Football Officer del club Ricky Massara lo ha già avuto al Milan e lo voleva portare anche alla Roma. Nella giornata di venerdì 10 luglio, ci sono stati i primi contatti tra la dirigenza e l'agente del giocatore. 

Approfondimento

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Juve vigile anche su Goretzka

I bianconeri non hanno mollato la pista che porterebbe in Italia Goretzka. La Juve resta vigile tiene vivi i contatti con l'entourage del centrocampista, ora svincolato. Dopo l'eliminazione della Germania dal Mondiale, il tedesco valuterà la destinazione migliore per continuare la carriera.

 

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