Modelli per un giorno. O quasi. Il Cesena si è sottoposto ad un “allenamento defatigante” a base di pose e scatti. C’è addirittura chi si è presentato allo stadio, la location dello shooting, tutto “improfumato”. Un dettaglio che non è sfuggito a capitan De Feudis… Dalle foto ufficiali al campionato: l’undicesima giornata è già domani. La squadra da battere si chiama Isernia, la metà dei punti in classifica del Cesena (11) e l’attacco meno prolifico del Girone F: 7 gol, uno in meno di quelli segnati da Ricciardo. L’attaccante siciliano però non sarà della partita: la tac ha evidenziato una micro infrazione al collo del perone della gamba sinistra. Per lui solo riposo e terapie: se ne riparlerà per la partita contro il Campobasso.

Angelini dovrebbe dunque schierare dal primo minuto il classe 1999, Ettore Casadei: servono i tre punti dopo la sconfitta al Manuzzi contro la Recanatese, approfittando magari del turno non semplice del Matelica impegnato in casa della Sangiustese. Ma i conti si fanno alla fine.