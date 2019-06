Il 6 febbraio 1988, a Plough Lane, terminò 0-0 tra Wimbledon e Newcastle in un match che ha consegnato una delle immagini più iconiche nella storia del calcio. Da una parte un giovane Paul Gascoigne, dall’altra il ruvido Vinnie Jones che si riscoprirà attore esaltando inizialmente Guy Ritchie. "In realtà non l’avevo mai fatto prima e non l’ho mai più rifatto", spiegò il centrocampista gallese quasi giustificando l’accaduto: come dimenticare la marcatura sui generis ai danni del povero Gazza, agguantato con una vigorosa stretta nelle zone intime. Una "strizzatina" immortalata da un’istantanea divenuta eterna, scatto fotografico che ha fatto il giro del mondo e legato indissolubilmente i due calciatori nel tempo. Si erano ritrovati lo scorso settembre, trent’anni più tardi, grazie ad una tv inglese alla quale avevano regalato retroscena divertentissimi. Evidentemente l’intesa aveva funzionato eccome, tanto che la coppia si è concesso un tour nel Regno Unito rievocando il celebre episodio.

Ricordate la "strizzatina"? Non è ancora finita!

Impegnati nel weekend ad Ipswich, i due hanno riproposto l’esilarante immagine per la gioia di presenti e appassionati: nient’altro che una simulazione, va detto, quanto basta tuttavia per ripercorrere l’accaduto del lontano 1988. Da una foto in bianco e nero all’istantanea moderna che cavalca ben 31 anni e generazioni intere di appassionati di calcio: tralasciando l’abbigliamento e l’età dei due protagonisti, è davvero difficile incontrare differenze tra i due scatti. "Ero stato perfetto, nulla da aggiungere", dichiarava recentemente il perfido Jones particolarmente orgoglioso per la sua marcatura "totale". E che dire di Gascoigne? "Probabilmente è stata l’unica partita nella mia vita in cui sono stato felice quando è finita", le sue parole ricordando l’incubo Jones tra insulti e provocazioni fino alla dolorosa stretta nelle zone intime. E pensare che i due si erano omaggiati a vicenda al termine del match: mazzo di rose rosse per il duro Vinnie, regalo "ricambiato" dallo spazzolone del water a beneficio di Gazza. Pace ormai fatta, figuratevi lo show che celebra una foto senza tempo.