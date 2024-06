Ultime gare di preparazione a Euro 2024. Il Portogallo ritrova Cristiano Ronaldo (assente da marzo) e batte 3-0 l'Irlanda: vantaggio di Joao Felix, palo su punizione di CR7 che fa doppietta a inizio ripresa (130 gol in Nazionale). Primo tempo da titolare per Leao. Tutto facile per l'Ucraina che vince 4-0 contro la Moldavia: segnano Yaremchuk, Tsygankov, Dovbyk e Sudakov. Qualche minuto nel finale per Malinovskyi

PORTOGALLO-IRLANDA 3-0

18' Joao Felix, 50' e 60' Cristiano Ronaldo



PORTOGALLO (3-4-3): D. Costa; A. Silva, Pepe (46' D. Pereira), Inacio; Dalot (46' Semedo), B. Fernandes, J. Neves, Cancelo (46' N. Mendes); J. Felix (46' R. Neves), Cristiano Ronaldo, Leao (46' D. Jota). CT Martinez



IRLANDA (3-4-3): Kelleher; D. O'Shea, O'Brien, Scales; Coleman (70' Doherty), Smallbone, Cullen, Brady (53' O'Dowda); Parrott (53' Johnston), Idah (53' Cannon), Szmodics (70' Knight). CT J. O'Shea



Ultimo test amichevole per il Portogallo, che supera 3-0 l'Irlanda ad Aveiro. Ritorno in campo da titolare per Cristiano Ronaldo, che non giocava in Nazionale da marzo (0-2 con la Slovenia) dopo aver saltato le amichevoli di giugno contro Finlandia e Croazia. Dall'inizio anche il milanista Leao (sostituito all'intervallo nella girandola di cambi), scatenato Joao Felix che prima si vede annullare il vantaggio e poi lo trova su iniziativa di Bruno Fernandes. A centimetri dal raddoppio CR7, fermato dal palo su calcio di punizione, ma il suo 2-0 è splendido e arriva a inizio ripresa: controllo su lancio di Ruben Neves, finte a disorientare Scales e sinistro imparabile per il portiere. Cristiano Ronaldo non si ferma e fa doppietta ancora col mancino al 60' su invito di Diogo Jota. Il recordman all-time del Portogallo ritocca così i suoi numeri: 130 gol in 207 partite. E proprio il miglior marcatore nella storia degli Europei è pronto a dare spettacolo nella sua ultima edizione. Inserita nel gruppo F, la squadra di Martinez debutterà all'Europeo il prossimo 18 giugno contro la Repubblica Ceca a Lipsia. Poi le sfide con Turchia (22 giugno) e Georgia (26 giugno).