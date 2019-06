Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE

Lecce in Turchia per Burak Ylmaz ed Ersoy

Il ds Meluso rilancia l’offensiva per Burak Ylmaz ed è volato in Turchia per provare a chiudere l’operazione con il Besiktas. Si va verso la fumata bianca per Ertugrul Ersoy. Operazione in chiusura con il Bursaspor, per il difensore centrale classe 1997, capitano del club turco.