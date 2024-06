Non solo Douglas Luiz dall'Aston Villa. Il mercato dei bianconeri punta ancora alla Premier League, con il giocatore classe 2001 che ha dato priorità alla Juventus e che il club ha di fatto bloccato. Ostacolo cartellino per Giuntoli: la valutazione è di 50 milioni di euro ma con Greenwood che spingerà per arrivare in Italia

Dopo aver praticamente chiuso l’arrivo di Douglas Luiz in bianconero, la Juventus continua a guardare in Premier League per rinforzare la squadra da affidare a Thiago Motta. Bloccato Mason Greenwood, che nell’ultima stagione ha ben fatto in Spagna, al Getafe. Il classe 2001, 8 gol e 6 assist in Liga, farà ritorno allo United dopo il prestito. La valutazione degli inglesi è alta: 50 milioni ma con il giocatore che ha dato priorità alla Juventus. Strategia di mercato chiara dei bianconeri: 30 milioni circa più bonus quando uno tra Chiesa e Soulé sarà ceduto. Juventus che punterà anche sulla volontà del giocatore di arrivare in Italia e con il quale ha già l'accordo: schierabile nel reparto offensivo all'occorrenza da punta centrale e sugli esterni.