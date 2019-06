Che il calcio e la musica siano due mondi complementari è un dato di fatto: basti pensare ai giocatori che si reinventano musicisti, cantanti o rapper, oppure ai cori più celebri intonati dai tifosi, ma anche agli inni di squadre o competizioni. Proprio gli inni, nel corso del tempo, sono diventati un tratto distintivo di un team, una tifoseria o, perché no, di una competizione. Quelli delle squadre di A sono ormai tutti, o quasi, famosi: dal più antico, scritto per la Fiorentina, che nacque addirittura negli anni ’30, ai celebri testi di Antonello Venditti per la Roma, passando per i brani che accompagnano Juve, Napoli, Inter, Milan e Lazio. Anche squadre meno blasonate hanno “scomodato” voci importanti per il proprio inno: tra queste c’è, per esempio, il Chievo Verona con Ivana Spagna e i Sonohra, che hanno cantato addirittura due brani diversi. Anche gli inni di un Mondiale sono stati in grado di scrivere pagine di storia di calcio e musica: dalle “Notti magiche” di Bennato-Nannini nel ’90, alla “La Copa de la Vida” di Ricky Martin del 1998, passando per il “Waka-Waka” di Shakira che nel 2010 fece ballare il mondo intero. Tuttavia, in occasione della Giornata mondiale della musica, sarebbe troppo semplice celebrare questi successi indelebili, è più giusto dunque dare spazio alle “note” meno “note” nel mondo del calcio: quei casi in cui un inno non è particolarmente conosciuto, oppure quelli che hanno un’origine particolare o un aneddoto curioso da raccontare.

I tre inni dell’Europa League

Se l’inno della Champions League è, probabilmente, il più famoso nel mondo del calcio (anche se in pochi ne conoscono le parole, fatta eccezione per il “The champions” finale), molto meno celebre è quello dell’Europa League. In realtà, sarebbe più giusto parlare degli inni, al plurale. La competizione, infatti, anche per quanto riguarda la propria soundtrack è ancora ben lontana dall’aura di epicità e leggenda che avvolge la Champions e dall’anno del suo debutto nella stagione 2009-10 (prima si chiamava Coppa Uefa) ha cambiato theme song per ben tre volte, senza mai riuscire a rendere indimenticabili le proprie note. Il primo dei tre inni è stato composto dal musicista francese Yohann Zveig e successivamente registrato all’Opera di Parigi. Un brano che, secondo l’autore che l’ha composto, doveva “essere fedele alla tradizione calcistica cogliendo l’energia esplosiva dell’evento”. Evidentemente l’obiettivo di Zveig non è stato raggiunto visto che già nel 2015 l’Europa League cambia musica, nel vero senso della parola, e si affida al tedesco Michael Kadelbach che compone il nuovo inno, registrato a Berlino. "Volevo che questa musica catturasse tutta l'emozione e l'energia che provavo da giovane quando, fianco a fianco con i miei amici, applaudivamo e incitavamo a squarciagola la nostra squadra a prescindere dalle vittorie e dalle sconfitte", disse il compositore presentando le sue note. Anche in questo caso, però, la traccia fu poco fortunata e sostituita nella stagione 2018-19: un terzo inno "per sintetizzare la passione e l'energia delle serate di Europa League…che esprime in modo gioioso e potente la natura della competizione. Unisce elementi moderni e classici, rendendo omaggio alla tradizione ma guardando anche al futuro". Durerà?