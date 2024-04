È più forte l’Atalanta del Papu o quella di oggi? VOTA

Nel ciclo di Gasperini cambiano gli interpreti ma non lo spartito: ma l'Atalanta di oggi, trascinata da Scamacca e Koopmeiners e capace di vincere in casa del Liverpool, è più forte anche di quella "storica" di Ilicic, Zapata e del Papu Gomez, arrivata quasi in semifinale di Champions? Le abbiamo messe a confronto, ricordando le partite più epiche e le imprese di cui sono state capaci

