Momento non proprio sereno in casa Borussia Dortmund e non solo per i risultati, sicuramente al di sotto delle aspettative in Bundesliga. Lucien Favre, allenatore della formazione tedesca che mercoledì prossimo affronterà a San Siro l'Inter in Champions League, non ha infatti convocato per motivi disciplinari Jadon Sancho per la gara di campionato contro il Borussia Monchengladbach. Il talento inglese classe 2000, tra i punti di forza della formazione giallonera, è stato punito per essere rientrato in ritardo dalla trasferta con l’Inghilterra in Bulgaria. "Jadon è un grande giocatore, non si discute, ma ha ancora tanto da imparare", le parole di Favre. Una perdita sicuramente importante per i tedeschi, vista la centralità di Sancho nel progetto Dortmund: 11 presenze, 4 gol e 7 assist (specialità della casa) i numeri collezionati dal calciatore in questo primo scorcio di stagione. Niente gara di Bundes dunque per Sancho, che però dovrebbe tornare tra i convocati proprio per la gara contro i nerazzurri a San Siro.