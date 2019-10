Bundesliga: calendario, orari e dove vedere la 8^ giornata

Giornata di scontri diretti in Bundesliga. La capolista Borussia Mönchengladbach fa visita al Borussia Dortmund, il RB Lipsia ospita il Wolfsburg. Il Bayern Monaco va in casa dell'Augsburg. Tutto il programma dell'ottavo turno

C'è il Borussia Mönchengladbach in vetta al campionato tedesco, che riparte dopo la sosta con l'ottava giornata. L'anticipo del venerdì sera tra Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen apre il programma. Sabato ricco, con ben cinque partite alle ore 15.30. Il Bayern Monaco proverà a rilanciarsi in casa dell'Augsburg. Il Wolfsburg, attualmente secondo in classifica, farà visita al RB Lipsia terzo. Le altre tre gare sono Union Berlino-Friburgo, Werder Brema-Herta Berlino e Fortuna Dusseldorf-Mainz. Alle 18.30, invece, scende in campo la capolista Borussia Mönchengladbach in casa del Borussia Dortmund. Domenica alle 15.30 c'è Colonia-Paderborn, chiude il programma Hoffenheim-Schalke 04 alle 18.00

Calendario e orari della 9^ giornata

Venerdì 18 ottobre 2019

Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (ore 20.30) - Sky Sport Football e Sky Sport Uno

Sabato 19 ottobre 2019

Union Berlino-Friburgo (ore 15.30)

Werder Brema-Herta Berlino (ore 15.30)

Fortuna Dusseldorf-Mainz(ore 15.30)

RB Lipsia-Wolfsburg (ore 15.30)

Augsburg-Bayern Monaco (ore 15.30) - Sky Sport Uno

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach (ore 18.30) - Sky Sport Uno



Domenica 20 ottobre 2019

Colonia-Paderborn (ore 15.30) - Sky Sport Collection

Hoffenheim-Schalke 04 (ore 18.00) - Sky Sport Arena