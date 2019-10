Bundesliga: 8^ giornata, i risultati delle partite del sabato. Pari Bayern e Lipsia

Bayern fermato sul 2-2 dall'Augsburg, secondo insuccesso consecutivo per la squadra di Kovac. Non bastano Lewandowski (12 gol in 8 giornate) e Gnabry: l'islandese Finnbogason pareggia nel recupero. Pari anche del Lipsia in casa col Wolfsburg, ora a +1 in classifica proprio sui bavaresi e lo stesso Lipsia

Non va oltre il pareggio il Bayern Monaco di Niko Kovac. In trasferta contro l'Augsburg è soltanto 2-2 nell'ottava giornata di campionato: un'altra battuta d'arresto per i bavaresi che avevano perso anche l'ultima partita di Bundes (prima della sosta nazionali) contro l'Hoffenheim. Alla WWK Arena sono subito i padroni di casa a sbloccare il match al primo minuto di gioco, con una rete di Richter. Lewandowski pareggia poco dopo (per lui ottava partita su otto in gol, dodici reti totali) e Gnabry firma il sorpasso a inizio ripresa. Il pari arriverà con Finnbogason al primo minuto di recupero. Una beffa che lascia il Bayern a quota 15 punti in classifica, pari al Lipsia anch'esso raggiunto nel finale di partita dal Wolfsburg, a +1 su entrambe le due squadre in classifica. Il solito Werner (sesto gol in Bundes e ottavo in stagione) sblocca la partita, pareggiata da Weghorst all'82'. Il Wolfsburg, invece, si conferma ancora unica squadra imbattuta in Europa nei cinque principali campionati europei (tra campionati e coppe varie) insieme alla Juventus.