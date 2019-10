BAYERN MONACO-UNION BERLINO 2-1

Pavard 13', Lewandowski 53' (B), Polter 88' (U)

SCHALKE 04-BORUSSIA DORTMUND 0-0

FRIBURGO-LIPSIA 2-1

Hofler 45'+2, Petersen 90' (F), Klostermann 92' (L)

PADERBORN-DUSSELDORF 2-0



Sabiri 43', Schonlau 64'

HERTA BERLINO-HOFFENHEIM 2-3

Locadia 33', Kramaric 38' (HO), Lukebakio 55', Kalou 69' (HB), Hubner 79' (HO)

Il Bayern Monaco prova a fare ordine in Bundesliga. Nel campionato europeo finora più equilibrato, con tantissime squadre raccolte in pochi punti, i bavaresi si sono presi momentaneamente la testa della classfica con il successo per 2-1 sull'Union Berlino. Protagonisti Pavard e Lewandowski, autori dei gol decisivi. Al polacco, scatenato in questo inizio di stagione e già con 21 reti all'attivo, è stato anche annullato il gol della doppietta personale dall'intervento del Var. Provvidenziale anche Manuel Neuer, che ha parato un rigore di Andersson al 58', arrendendosi però a quello di Polter allo scadere.

Alle spalle del Bayern c'è il Friburgo, che ha battuto il Lipsia con lo stesso punteggio. Con un Werner spuntato e un Sabitzer non in grado di replicare le magie di Champions, la squadra di Nagelsmann si è arresa a Hofler e Petersen, riaprendo troppo tardi la sfida con Klostermann.

Il Bayern comanda così la classifica con 18 davanti al Friburgo a 17, ma domenica possono essere (ri)sorpassate da Borussia Monchengladbach e Wolfsburg. La recente avversaria della Roma in Europa League ospiterà l'Eintracht Francoforte in ripresa, mentre il Wolfsburg se la vedrà in casa con l'Augsburg.

Pareggio senza reti nel derby della Ruhr tra lo Schalke 04 e Borussia Dortmund. Favre, nonostante il recupero a pieno regime di Reus e Gotze dai loro virus influenzali, fa ancora i conti con un attacco spuntato come con l'Inter in Champions. Nel sabato di Bundes la vittoria esterna dell' Hoffenheim per 3-2 sull'Herta Berlino e il successo del Paderborn per 2-0 sul Dusseldorf