La squadra di Favre vince in rimonta 2-1 trascinata da una doppietta di Brandt. L'imbattibilità stagionale del Wolfsburg termina con un punteggio tennistico subito in casa dal Lipsia: 6-1. Passano il turno anche l'Eintracht Francoforte e l'Hertha Berlino, costretto ai rigori contro la Dinamo Dresda

Nei sedicesimi di finale di Coppa di Germania, si interrompe con un tonfo l'imbattibilità stagionale del Wolfsburg, che si arrende in casa contro il Lipsia. Werner e compagni trionfano per 6-1, centrando il pass per gli ottavi. Al turno successivo anche il Borussia Dortmund, che piega per 2-1 il Borussia Monchengladbach con una doppietta in rimonta di Brandt. Inutile il momentaneo vantaggio del figlio d'arte Marcus Thuram. Tra le formazioni di Bundesliga, passano il turno anche l'Eintracht Francoforte, l'Hertha Berlino e il Werder Brema

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-1

Thuram 71' (BM), Brandt 77', 80' (BD)

WOLFSBURG-LIPSIA 1-6

Bruma AG 13', Sabitzer 55, Forsberg 58', Laimer 61', Werner 68', 88' (L), Weghorst 89' (W)

ST. PAULI-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

Dost 4', 16' (E), Sobota rig. (42')

WERDER BREMA-HEIDENHEIM 4-1

Rashica 6', Bittencourt 11', Klaassen 19', Friedl 41' (WB), 45' Schnatterer (H)

HERTHA BERLINO-DINAMO DRESDA 8-7 d.c.r. (3-3)

Kone 36' (D), Lukebakio 48' (HB), Duda 85' rig. (HB), Ebert 90' rig. (D), Stor 107' (D), Torunarigha 123' (HB)

DUSSELDORF-AUE 2-1

Kruger 12' (A), Hennings 45' rig. (D), Kasim 75' (D)

VERL-KIEL 9-8 d.c.r. (1-1)

Serra 13' (K), Hecker 45' (V)

KAISERSLAUTERN-NORIMBERGA 8-7 d.c.r (2-2)

Thiele 8', 74' rig. (K), Jager 15', Frey 89' (N)