Coppa di Germania, i risultati: Bayern Monaco e Bayer Leverkusen avanti di misura

Le squadre di Bundesliga scendono in capo in Coppa di Germania, ma fanno fatica: il Bayern rimonta nel finale il Bochum, il Bayer Leverkusen non va oltre l’1-0 in casa col Paderborn. Eliminate Colonia e Amburgo, avanti invece Schalke 04, Stoccarda, Hoffenheim e Union Berlino

Scendono in campo le grandi del calcio tedesco, in coppa di Germania. E non hanno vita facile: il Bayern Monaco ringrazia Gnabry e Muller per le reti nel finale che valgono la rimonta ed evitano una clamorosa sconfitta col Bochum, mentre il Bayer Leverkusen vince di misura contro il Paderborn – decisiva la rete di Alario nel primo tempo. Tra le altre qualificate il Saarbrucken che ha sconfitto il Colonia in extremis, avanti anche l’Hoffenheim e l’Union Berlin che vincono con due gol di scarto in trasferta. Completano il quadro il passaggio del turno dello Stoccarda (ai supplementari), del Karlsruher e dello Schalke 04.

I risultati

Saarbrucken – Colonia 3-2

53’ Schorch (S), 57’ Jurcher (S), 70’ Hector (C), 84’ Terodde (C), 90’ Janicke (S)

Duisburg – Hoffenheim 0-2

53’ Grillitsch, 59’ Adamyan

Friburgo – Union Berlino 1-3

36’ Mees (U), 45+2’ Koch (F), 87’ Andrich (U), 90+2’ Gentner (U)

Amburgo – Stoccarda 1-2 d.t.s.

2’ rig. Gonzalez (S), 16’ rig. Hunt (A), 114’ Al Ghaddioui (S)

Bochum – Bayern Monaco 1-2

35’ aut. Davies (B), 83’ Gnabry (BM), 89’ Muller (BM)

Bayer Leverkusen – Paderborn 1-0

25’ Alario

Darmstadt – Karlsruher 0-1

85’ Hofmann

Arminia Bielefeld – Schalke 04 2-3

15’ Schopf (S), 25’ e 31’ Raman (S), 72’ Klos (A), 77’ Soukou (A)