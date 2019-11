Una squadra che negli anni ha avuto Harald Schumacher, Flohe, Overath, Fisher, Dieter Muller, Hassler, Littbarski, Allofs, e Schuster oggi si ritrova con atleti sconosciuti, con cui è difficile anche per il tifoso identificarsi, a parte forse il duo Jonas Hector, arrivato qui a 20 anni e oggi unico nazionale tedesco del club, e Timo Horn portiere di fisico e talento nato a Colonia, cresciuto a pane ed Effzeh col sogno un giorno di andare nella gradinata sud. Ha fatto di meglio perché è diventato uno dei capitani della squadra e uno dei migliori portieri giovani in circolazione. Il peso della responsabilità di essere giocatore-tifoso se lo porta dietro però in maniera evidente e, a volte, persino lui commette qualche errore di troppo. Hector e Horn hanno rinvigorito il senso di appartenenza a questo club quando dopo la retrocessione di 2 anni fa hanno firmato un prolungamento di contratto rinunciando a proposte molto importanti pur di restare. Un gesto bello ed apprezzato sul quale però nonostante la promozione immediata la società non ha costruito. Una società che non riesce a trovare nessuno, in panchina o dietro la scrivania, in grado di riportare le caprette a livelli d’eccellenza. Non c’è né un piano d’investimenti, né uno di struttura tecnica. Non un progetto tattico innovativo, né la costruzione del futuro attraverso il settore giovanile. Si vivacchia nella mediocrità. La foto più distante possibile da quella di una città tutta energia, vita e creatività. Complicato comprendere come una squadra di tradizione ed espressione di una città importante per storia e per realtà presente non voglia provare ad investire di più. Eppure in questo senso una lezione o forse la spiegazione (qualcuno più polemico da queste parti dice anche la scusa) la danno serenamente i tifosi. Nessuno di loro va a dormire sognando di trovare al risveglio una proprietà araba, americana o russa. Preferiscono retrocedere con la loro identità che diventare nuovi ricchi senza un’anima locale. L’orgoglio a questo livello nel calcio mondiale è merce rara e apprezzabilissima, ma oggi di rampante in questa bellissima società c’è rimasto solo lo stemma della capretta che domina sulle guglie del Duomo. Il Colonia ha una bella storia anche in Europa che sta piano piano un pochino evaporando. Cinque semifinali nelle varie Coppe Europee con in più la Finale Uefa persa nell’86 contro il Real Madrid sono un ricordo sbiadito dal momento che dal 1993 ad oggi il Colonia è tornato in Europa solo una volta 2 anni fa. Troppo poco per una realtà di queste potenzialità.