Un allenamento del Lipsia si è trasformato in una parodia di Fifa. Tre giocatori si sono cimentati in una sessione di calci di rigore con bonus... come nel popolare videogioco

Il Lipsia è secondo in Bundesliga a 21 punti. Gli stessi del Bayern Monaco e del Friburgo. La classifica sorride, si respira ottimismo e l'ambiente è sereno. Anche in Champions League la squadra di Julian Nagelsmann è prima nel gruppo G con 9 punti, davanti al Lione a 7. Con un avvio di stagione così buono, battute, scherzi e parodie sono del tutto naturali e tollerate, specialmente durante gli allenamenti.

Un allenamento come su Fifa

Un allenamento del Lipsia si è trasformato in una vera e propria parodia di... Fifa. I protagonisti del video esilarante che lo testimonia sono Timo Werner, Tom Krauß e Tim Schreiber. I tre si divertono a calciare i rigori colpendo dei cartelloni posizionati all'incrocio dei pali della porta o dei secchi ai lati bassi. Come fossero i bonus che il celebre videogioco ti assegna quando durante una sessione di allenamento calci con il giocatore che stai comandando con massima precisione. Werner, già a 11 gol in Bundesliga in altrettante partite in questa stagione, non ha problemi a prendere i bonus. E sarebbe strano il contrario. Ma anche Krauß e Schreiber, rispettivamente centrocampista e portiere, non se la cavano affatto male. Tutta la sessione è accompagnata dai grandi sorrisi dei protagonisti. Grandi come quelli dei tifosi del Lipsia in questo periodo.