Inizio scoppiettante per la 15^ giornata di Bundesliga. Nell'anticipo del venerdì sera infatti è andato in scena un Hoffenheim-Augsburg decisamente spettacolare: 2-4 il risultato finale. Decisiva per gli ospiti la doppietta di Philipp Max, oltre ai tre assist di Florian Niederlechner, a nulla sono servite le reti di Skov e Locadia per i padroni di casa. I gol di Jensen e Iago hanno arrotondato il risultato e permesso all'Augsburg di portare a casa i tre punti. Vittoria che porta la formazione allenata da Martin Schmidt a quota 20 punti, a -1 proprio dall'Hoffenheim. La squadra di Schreuder ha sprecato l'occasione di agganciare il Bayern Monaco a quota 24, in attesa delle gare dei prossimi due giorni.

11' Max (A), 14' Skov (H), 51' Max (A), 56'Jensen (A), 80' Locadia (H), 85' Iago (A)

HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Kaderabek (72' Baumgartner), Akpoguma, Bicakcic (61' Locadia), Skov; Rudy, Grillitsch; Bebou, Samassekou (29' Geiger), Adamyan; Kramaric. All. Schreuder

AUGSBURG (4-4-2): Koubek; Lichtsteiner (87' Uduokhai), Gouweleeuw, Jedvaj, Max (90' Hahn); Richter, Khedira, Baier, Iago; Niederlechner, Jensen (81' Cordova). All. Schmidt