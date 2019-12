Bundesliga: 16^ giornata, i risultati delle partite del martedì

Termina 3-3 il big match della 16^ giornata di Bundesliga, pareggio raccolto dalla capolista Lipsia sul campo del Borussia. In attesa della risposta del 'Gladbach, la squadra di Nagelsmann ringrazia l'ex Roma a segno nel finale. Sorride l'Hoffenheim, successi pesanti in coda per Augsburg e Mainz

Impossibile annoiarsi in questa Bundesliga, campionato incerto e dai tanti colpi di scena come nel big match della 16^ giornata (turno iniziato in serata e da completare mercoledì). In attesa della replica del ‘Gladbach, ma anche di Schalke e Bayern, il Lipsia difende la vetta della classifica uscendo indenne dalla trasferta a Dortmund. Termina 3-3 un pazzo big match, sfida che vede avanti i gialloneri agguantati prima dalla doppietta di Werner e poi da Schick: è proprio l’ex Roma a guastare la rincorsa al vertice del Borussia, sospiro di sollievo invece per Nagelsmann. Tra le altre partite non sbaglia l’Hoffenheim, 2-0 esterno contro l’Union Berlino che vale un balzo importante a ridosso della zona Europa. Due i successi importanti in coda: Max trascina l’Augsburg contro il Fortuna Dusseldorf travolto 3-0, ma è addirittura devastante il Mainz targato Quaison. Tris dell’ex Palermo nel 5-0 rifilato a domicilio al Werder Brema, che ora rischia davvero.

Tabellini

BORUSSIA DORTMUND-LIPSIA 3-3

23' Weigl (B), 34' Brandt (B), 47' e 53' Werner (L), 55' Sancho (B), 78' Schick (L)

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Akanji, Hummels, Zagadou; Hakimi, Weigl, Brandt, Guerreiro (84' Schulz); Hazard, Reus, Sancho (71' Piszczek). All. Favre

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Klostermann, Mukiele, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer (70' Cunha), Laimer, Demme, Forsberg (47' Nkunku); Poulsen (62' Schick), Werner. All. Nagelsmann

UNION BERLINO-HOFFENHEIM 0-2

56' Bebou, 90' Baumgartner

UNION BERLINO (3-4-1-2): Gikiewicz; Friederich, F. Hubner, Subotic (80' Abdullahi); Trimmel, Andrich, Gentner, Lenz; Ingvartsen (68' Polter); Ujah (69' Bulter), Andersson. All. Fischer

HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Kaderabek (64' Bicakcic), Posch, B. Hubner, Skov; Samassekou (60' Nordtveit), Grillitsch; Bebou, Rudy, Adamyan (85' Baumgartner); Kramaric. All. Schreuder

Ammoniti: Skov (H), Samassekou (H), Posch (H), Ingvartsen (U), Andrich (U), B. Hubner (H), Kaderabek (H), Kramaric (H)

AUGSBURG-FORTUNA DUSSELDORF 3-0

32' e 72' Max, 61' Jedvaj

AUGSBURG (4-4-2): Koubek; Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Iago; Richter (74' Vargas), Khedira (79' Uduokhai), Baier, Max; Niederlechner (88' Cordova), Jensen. All. Schmidt

FORTUNA DUSSELDORF (4-2-3-1): Steffen; Zimmermann, Ayhan, Adams, Gisselmann; Sobottka, Morales; Barkok (45' Ampomah), Thommy (71' Tekpetey), Kownacki; Hennings (84' Fink). All. Funkel

Ammoniti: Giesselmann (F), Morales (F), Khedira (A), Ampomah (F), Tekpetey (F), Lichtsteiner (A), Vargas (A)

WERDER BREMA-MAINZ 0-5

10’, 19’ e 38’ Quaison, 15’ aut. Pavlenka, 81’ Mateta

WERDER BREMA (4-3-3): Pavlenka; Lang (80' Bartels), Veljkovic, Moisander, Augustinsson; M. Eggestein, Sahin (27’ J. Eggestein), Klaassen; Bittencourt, Osako (69' Pizarro), Rashica. All. Kohfeldt

MAINZ (4-2-3-1): Zentner; Baku, Hack, Niakhaté, Martin; Fernandes (27’ Brosinski), Kunde (78' Martins); Oztunali, Quaison, Boetius; Szalai (67' Mateta). All. Beierlorzer

Ammoniti: Fernandes (M), J. Eggestein (W), Bittencourt (W), Baku (M)

