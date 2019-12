Curioso episodio riportato dal Sun, tabloid britannico che ha notato come il brasiliano indossasse una maglia diversa rispetto ai compagni durante il 6-1 rifilato al Werder Brema. Effettivamente l'ex Barcellona, alto 172 centimetri, arrivò in Germania quando Adidas aveva già realizzato le nuove divise. E in assenza della taglia giusta, Coutinho è costretto a vestire la casacca per bambini in attesa del suo kit ufficiale

Ben 7 gol e altrettanti assist dal suo avvento in Germania, trasferimento in prestito con diritto di riscatto (fissato a 120 milioni di euro) dal Barcellona. Non può che essere finora positiva la stagione di Philippe Coutinho, 27enne brasiliano che si è subito integrato nel Bayern Monaco: ex Inter e Liverpool, squadra che ricavò 145 milioni nel 2018 cedendolo ai catalani, l’attaccante della Seleçao convince al suo primo impatto in Bundesliga. Prendete l’ultima vittoria contro il Werder Brema, 6-1 dove Coutinho ha realizzato una tripletta e servito due assist. Giornata di festa per lui, tuttavia non è passato inosservato un particolare curioso: se ne è accorto il Sun, tabloid britannico che ha notato come il design della sua maglia fosse diverso da quella dei compagni (Kimmich escluso). E la spiegazione è servita.

Non c'è la taglia, Coutinho versione baby

Il brasiliano si è trasferito al Bayern lo scorso 19 agosto, quando il fornitore ufficiale dei tedeschi (Adidas) aveva già realizzato le nuove maglie per la squadra. Peccato che tra queste non vi sia la taglia adatta a lui, alto 172 centimetri tra i "giganti" allenati da Kovac prima e da Flick poi. La soluzione? In attesa del suo kit ufficiale, che dovrebbe finalmente arrivare entro la fine dell’anno, Coutinho si è trovato costretto ad indossare la replica per bambini disponibile nel negozio del club. Una contromisura non necessaria per le altre divise (da trasferta e la terza) che fa sorridere ma, evidentemente, non ha frenato il suo rendimento in Germania.