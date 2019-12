Lo svedese, al Palermo dal 2014 al 2017 e in passato cercato anche dalla Juventus, ha trascinato il Mainz nel 5-0 al Werder Brema. Tre gol in 38', tanto gli è bastato. E ha già eguagliato quanto fatto nell'ultima stagione

Dall'Italia all Germania, dal Palermo alla Bundesliga. Oggi Robin Quaison gioca, e bene, nel Mainz, che è tredicesimo in classifica e che ha reagito alle ultime due sconfitte consecutive contro Augusta e Borussia Dortmund. Lo ha fatto nel migliore dei modi, con un netto 5-0 inflitto al Werder Brema sul suo campo. Decisivo, appunto, lo svedese, che ha segnato tre gol in 38'. Tanto gli è bastato per decidere la partita: il primo squillo dopo appena dieci minuti, con la sponda di Szalai per Oztunali, bravo a servire proprio Quaison che ha concluso il suo inserimento con un destro potente di prima intenzione che non ha lasciato scampo a Pavlenka. Al 15' l'incredibile autogo, di Veljkovic, seguito quattro minuti dopo dalla doppietta del classe 1993, servito davanti al portiere da Boetius. Sangue freddo, più da vero numero nove che da seconda punta e altra esultanza. L'ultima eccola al 38', quando si fa trovare pronto sul secondo palo dopo la spizzata di Szalai. Fa segno "tre" con le dita della mano Quaison, che si porta il pallone a casa. Con questa tripletta lo svedese raggiunge quota sette reti in 15 partite di campionato. Non segnava dal match contro il Colonia del 25 ottobre scorso. Già raggiunto il record dell'anno passato, quando collezionò sempre sette gol ma in 28 partite.

Dalla A a star in Bundesliga

Un momento da incorniciare per Quaison, che vola in Germania, dove è arrivato nel 2017 dopo i tre anni passati al Palermo. Nel 2014 era stato portato in Italia da Zamparini, con i rosanero poi 70 presenze e otto gol fra Serie A e Coppa Italia. Nel gennaio del 2017, un po' a sorpresa, fu contatto anche dalla Juventus, con i bianconeri pronti a mettere sul piatto una proposta iniziale da di 2,8 milioni.