Con 3 gol in 9' gli uomini di Flick mettono al sicuro la vittoria esterna. Successo aperto da una rete di Lewandowski: per il polacco sono 23 gol in 22 partite

COLONIA-BAYERN MONACO 1-4 (Highlights)

3' Lewandowski (B), 9' Coman (B), 12', 66' Gnabry (B), 70' Uth (C)

COLONIA (4-2-3-1): Horn, Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach (28’ Kainz); Skhiri, Hector; Drexler, Uth, Jakobs (73’ Schmitz); Cordoba (81’ Modeste). All. Gisdol

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng (46’ Hernandez), Alaba, Davies; Kimmich (59’ Tolisso), Thiago; Coman (79’ Goretzka), Müller, Gnabry; Lewandowski. All. Flick

Il Bayern Monaco vince 4-1 a Colonia e si riprende la testa della classifica, rispondendo al Lipsia, vittorioso sabato 3-0 in casa sullo Schalke 04. La squadra di Hans-Dieter Flick prende presto il controllo della partita. Al 3' Robert Lewandowski riceve da Muller e batte Horn con un mancino potente e preciso. Gol numero 23 in 22 partite in questa Bundesliga per il bomber polacco. Passano solo due minuti e arriva il raddoppio: sponda ancora di Muller per Coman, che trova la rete di piatto destro. Al 12' il Bayern cala già il tris: la firma è di Gnabry, che aggancia su angolo dalla destra di Kimmich, rientra sul destro e libera una conclusione potente che si infila all'angolino. In 9 minuti i bavaresi chiudono virtualmente i giochi.

Nella ripresa gli uomini di Flick siglano il poker: doppietta personale di Gnabry, che chiude una serpentina personale con un piatto destro imprendibile dal limite. Per l'esterno tedesco sono 9 le reti in questo campionato. L'unico sussulto del Colonia arriva al 70': azione corale degli uomini di Gisdol, Kainz crossa per Uth, che con un tocco sotto misura realizza il gol della bandiera per i suoi.

Con i tre punti conquistati al RheinEnergie Stadion il Bayern Monaco sale a 46 punti, controsorpassando il Lipsia e riportandosi in testa alla Bundesliga. Dopo questo ko interno il Colonia rimane fermo a 23, a +6 dal Fortuna Dusseldorf terz'ultima.

