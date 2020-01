5/20

9. JOAO PEDRO (Cagliari/Serie A): 26 punti - 13 gol



Quattro i rappresentanti del campionato italiano: c'è anche l'attaccante rossoblù, che sta vivendo una stagione da record. Era già in doppia cifra, con la doppietta al Brescia ha già raggiunto il suo primato di reti in una singola stagione in Italia: ne aveva già segnati 13 nel 2015/16, ma quando con il Cagliari giocava in Serie B. In A, invece, il su precedente record era di 7 gol