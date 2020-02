Il solito sorriso, le braccia alzate e la faccia da bravo ragazzo. Haaland non si ferma più. Se a giugno qualcuno gli avesse detto che a fine febbraio avrebbe già segnato 40 gol beh, probabilmente Erving si sarebbe messo a ridere. Invece è realtà, perché l'attaccante classe 2000 ha raggiunto esattamente questa cifra. E' il primo giocatore a riuscirci in Europa, è andato più veloce di tutti. A tenere il suo passo il solo Lewandowski, che a tre mesi dalla fine dell'annata calcistica è a quota 38 (il polacco decisivo nella vittoria per 3-2 del Bayern sul Paderborn). Ci ha messo 30 partite per tagliare questo traguardo, un mostro. Il norvegese ha trovato l'ultima meraviglia sul campo del Werder Brema, dove il suo Borussia Dortmund ha vinto per 2-0, portandosi al secondo posto in classifica. Attacco sul primo palo e botta di destro a non lasciare scampo a Pavlenka, un classico. Continuando così Haaland potrebbe superare agevolmente i 50 centri stagionali. La Bundesliga, rispetto agli altri top campionati, ha quattro giornate in meno, ma il Borussia è ancora in corsa in Champions (dove ha vinto l'andata degli ottavi con il Psg) e in Coppa di Germania.

Guardando Messi e Ronaldo

Haaland ha segnato più di quanto aveva fatto Mbappè in tutta la scorsa stagione (39). Ora guarda ai migliori del mondo, ovvero Messi e Cristiano Ronaldo. Il primo è riuscito ad andare oltre i 40 gol stagionali in ben dieci stagioni, il secondo in otto. Tuttavia non erano giovani come il norvegese, che a luglio compirà 20 anni. Per lui 28 reti nella prima parte dell'anno con il Salisburgo, poi l'impatto incredibile al suo arrivo al Borussia. Tre gol in 20' all'esordio contro Augusta, solo una gara in cui non è andato a segno (contro il Bayer Leverkusen lo scorso 8 febbraio). Numeri pazzeschi, come i 40 gol a fine febbraio. Il primo di tanti record.