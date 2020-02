Incredibile quanto successo in Bundesliga: un tranquillo pomeriggio per il Bayern Monaco, in vantaggio addirittura per 6-0 sul campo dell'Hoffenheim, si è trasformato nel teatro del caos più totale. L'esposizione di uno striscione offensivo da parte dei tifosi del Bayern nei confronti di Dietmar Hopp, presidente dell'Hoffenheim, ha costretto l'arbitro a interrompere il gioco e a sospendere la partita. Immediata la reazione furiosa di tutto il Bayern, che ha chiesto a gran voce ai propri sostenitori di rimuovere lo striscione incriminato, nel quale si dava del figlio di p... a Hopp, inviso a coloro che contestano il calcio "moderno", accusandolo di aver acquistato l'Hoffenheim soltanto per un business personale. Su tutti l'allenatore Flick, arrabbiatissimo per l'accaduto. La partita è ripresa ma dopo 10' c'è stata una nuova interruzione a causa di altre scritte offensive, che hanno costretto le due squadre a rientrare negli spogliatoi su indicazione dell'arbitro. La gara è ripresa poco dopo con le due formazioni che hanno palleggiato nella zona di centrocampo, attendendo di fatto il fischio finale senza più affrontarsi. Al termine dell'incontro lo stesso Hopp è sceso in campo, abbracciato da tutta la dirigenza bavarese con in prima fila Rummenigge, Salihamidzic e Kahn. Una giornata difficile, dalla quale rischiano di esserci pesanti conseguenze per il Bayern e per i propri sostenitori.

I risultati del sabato di Bundesliga

Fortuna Dusseldorf-Hertha Berlino 3-3 (giocata venerdì)

6' Karaman (F), 9' Thommy (F), 45' Karaman (F), 64' Thommy aut. (H), 66' Cunha (H), 75' Piatek (H)

Borussia Dortmund-Friburgo 1-0

15' Sancho

Hoffenheim-Bayern Monaco 0-6

2' Gnabry, 7' Kimmich, 15' Zirkzee, 33' Coutinho, 47' Coutinho, 62' Goretzka

Mainz-Paderborn 2-0

29' Quaison, 37' Onisiwo

Augsburg-Borussia Monchengladbach 2-3

49' Bensebaini (B), 53' Stindl (B), 57' Lowen (A), 79' Stindl (B), 83' Finnbogason (A)

Colonia-Schalke 04 (Ore 18.30)

Union Berlino-Wolfsburg (Domenica Ore 13.30)

Lipsia-Bayer Leverkusen (Domenica Ore 15.30)

Werder Brema-Eintracht Francoforte Rinviata

Classifica

Bayern Monaco 52, Lipsia* 48, Borussia Dortmund 48, Borussia Monchengladbach* 46, Bayer Leverkusen* 43, Schalke 04 36, Wolfsburg* 34, Hoffenheim 34, Friburgo 33, Union Berlino* 29, Colonia* 29, Eintracht Francoforte* 28, Augsburg 27, Hertha Berlino 27, Mainz 25, Fortuna Dusseldorf 21, Werder Brema* 17, Paderborn 16

*Una partita in meno