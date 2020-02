Una serata trionfale che si conclude nel peggiore dei modi: il gol realizzato e i due assist per le reti di Gnabry, che hanno permesso al Bayern Monaco di ipotecare il passaggio ai quarti di finale di Champions League, sono già un lontano ricordo per Robert Lewandowski. E' arrivata infatti nella mattinata di oggi una doccia fredda per l'attaccante polacco, infortunatosi al ginocchio sinistro proprio durante la gara con il Chelsea. Il numero 9 del Bayern si è sottoposto agli esami in mattinata e i risultati hanno evidenziato un problema che lo costringerà a fermarsi per le prossime 4 settimane, come comunicato dal club tramite il proprio sito ufficiale. L'attaccante polacco dunque salterà certamente il ritorno degli ottavi di Champions contro il Chelsea, oltre a 4 partite di Bundes e i quarti di Coppa di Germania contro lo Schalke, e dovrebbe rientrare in tempo per l'andata dei quarti di Champions, prevista tra il 7 e l'8 aprile.

Il comunicato del Bayern Monaco

"Robert Lewandowski ha subito una piccola frattura alla parte finale della tibia, quella che si unisce al legamento del ginocchio sinistro nella vittoria 3-0 di ieri sera sul Chelsea. Questo è stato l'esito dell'esame approfondito dal dottor Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt a cui si è sottoposto il giocatore di ritorno da Londra. Dopo 10 giorni di gesso, inizierà la riabilitazione. Tempo stimato di recupero sarà di circa 4 settimane". Lewandowski salterà così i prossimi impegni di campionato e sicuramente non sarà della partita nella gara di ritorno contro il Chelsea all'Allianz Arena.