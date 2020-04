Un mega-bersaglio gonfiabile per allenare la mira. Non si tratta di un gioco all'ultima moda in tempi di quarantena, ma del particolare allenamento del Bayern Monaco. La squadra bavarese continua ad allenarsi a gruppi di 4-5 giocatori in attesa di capire quando ripartirà la Bundesliga. E per ritrovare confidenza con la porta Flick ha sottoposto i suoi ragazzi a una divertente sfida di tiro a segno declinata in versione calcistica

