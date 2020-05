L'allenatore ha prolungato l’accordo che lo lega al Bayern Monaco di altre due stagioni, con scadenza al 2023. La foto al momento della firma in mascherina: sia per lui, sia per gli altri dirigenti tra cui Rummenigge, Salihamidzic e Kahn CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Ai tempi del coronavirus anche il rinnovo del contratto si firma in mascherina. Come accaduto 10 giorni prima con il difensore Alphonso Davies, anche l'allenatore del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick ha firmato il prolungamento del legame al club bavarese indossando i dispositivi di protezione individuale richiesti in tempi di emergenza sanitaria. Flick e il Bayern hanno messo nero su bianco l'accordo raggiunto lo scorso 3 aprile, con firma del contratto fino al 2023. Un'intesa che l'allenatore e la società hanno comunicato con la foto di rito al gran completo: da Karl-Heinz Rummenigge, al ds Hasan Salihamidzic, all'ex portiere Oliver Kahn, tutti in posa con la mascherina negli scatti postati sull'account Instagram ufficiale del club.

Il sorriso di Flick dopo la firma sul rinnovo - Instagram @fcbayern