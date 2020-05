Union-Bayern 0-1 LIVE, Lewandowski segna su rigore

Si chiude con il match di Berlino tra Union e Bayern la domenica di Bundesliga. I bavaresi, primi in classifica, devono rispondere al successo del Dortmund contro lo Schalke. Dopo il quarto d'ora il Var annulla il gol di Muller per offside. A fine primo tempo sblocca Lewandowski su rigore. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football