Nel 2011 Miroslav Klose lasciò dopo quattro stagioni il Bayern Monaco per trasferirsi alla Lazio e chiudere, dopo cinque bellissimi anni in Italia, la sua fantastica carriera. A distanza di nove anni, l'attaccante che detiene il record di gol segnati nelle fasi finali dei Mondiali, torna nel più importante club tedesco. Klose, infatti, ha conseguito il patentino da allenatore e, dopo un'esperienza nel settore giovanile, ha firmato con il Bayern Monaco un nuovo contratto come assistente di Hansi Flick. Quest'accordo andrà in vigore dal primo luglio, come annunciato dallo stesso club con questo comunicato ufficiale: "Il Bayern Monaco annuncia delle novità per quanto riguarda lo staff tecnico. Miroslav Klose (41) sarà il nuovo assistente dell'allenatore Hansi Flick dal primo luglio 2020. Il contratto dell'ex attaccante tedesco durerà fino al 30 giugno 2021. Inoltre, il contratto del 31enne Danny Röhl come assistente sarà esteso fino al 30 giugno 2023".

"Passo importante, spero di aiutare il Bayern a vincere"

Con queste parole Miro Klose ha commentato il nuovo incarico:"Sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare. Hansi Flick e io ci conosciamo molto bene dai nostri anni insieme nella squadra nazionale tedesca. Ci fidiamo reciprocamente, sia a livello professionale che personale. Questo è un importante passo nella mia carriera da allenatore. Spero di poter sfruttare la mia esperienza per dare un contributo importante nell'aiutare il Bayern a raggiungere i suoi obiettivi sportivi".