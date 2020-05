La Serie A, per adesso, aspetta e guarda. Ma un po' di Italia riesce comunque a essere protagonista. Il primo gol "italiano" dopo lo stop imposto al calcio dall'emergenza coronavirus, infatti, non ha dovuto attendere la ripresa del nostro campionato, ma è stato segnato in Germania.



Il terzo in stagione, per Vincenzo Grifo, che si prende così questo piccolo "primato": centrocampista italo-tedesco, due convocazioni "a sorpresa" in Nazionale grazie a Mancini che lo fece scoprire ai più, il 27enne del Friburgo ha sbloccato la partita nello spettacolare 3-3 con l'Eintracht, con un gol "alla sua maniera". Incursione dalla sinistra dopo uno scambio con il compagno, accentramento e ingresso in area, botta in porta con il destro, con la leggera deviazione di Hasebe a rendere imparabile il suo tiro.