Bundesliga: calendario e orari della 32^ giornata

Turno infrasettimanale in Bundesliga con gli occhi puntati a Brema dove il Bayern ha il primo match point per chiudere il campionato. Tutti i 9 match potranno essere seguiti live su Sky Sport , anche grazie a Diretta Gol , con gli incontri in programma alle 20.30 in onda in contemporanea

Tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno, in Germania si torna in campo con le partite valide per la 32^ giornata di Bundesliga. Occhi puntati sul Weser Stadion di Brema dove il Bayern Monaco ha il primo match point per chiudere il discorso campionato. In caso di vittoria i bavaresi saranno Campioni di Germania con due giornate di anticipo. La giornata si aprirà con un altro importante confronto per l'Europa tra Gladbach e Wolfsburg alle 18.30. Dalle 20.30 di martedì "DIRETTA GOL" permetterà di seguire contemporaneamente oltre a Werder-Bayern anche Friburgo-Hertha e Union Berlino Paderborn. Mercoledì si completerà il turno con l'anticipo Eintracht-Schalke alle 18.30 mentre alle 20.30 oltre a Borussia Dortmund-Mainz, si potranno seguire in contemporanea Lipsia-Fortuna Dusseldorf, Bayer Leverkusen-Colonia, Augsburg-Hoffenheim. Studi di approfondimento pre e post partita, con lo “Sky Tech” e la realtà aumentata, per analizzare le fasi di gara più significative. Anche per questo turno sarà possibile seguire due incontri con lo “Sky Virtual Audio” (Gladbach-Wolfsburg e Werder-Bayern), ovvero gli effetti del pubblico ricreati virtualmente. Usufruire di questa opzione è facile, basta selezionare l’audio originale dal telecomando e vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. La telecronaca resterà la stessa, ma cambieranno gli effetti sotto la voce del telecronista. Aggiornamenti e news in tempo reale sul campionato tedesco anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport.

Il programma della 32^ giornata



MARTEDI 16 GIUGNO

Ore 18.30 Borussia Moenchengladbach-Wolfsburg su Sky Sport Uno in diretta. Telecronaca di Gianluigi Bagnulo

in diretta. Telecronaca di Gianluigi Bagnulo Ore 20 “Bundesliga Live” su Sky Sport Football in diretta con Federica Lodi; ospiti Massimo Marianella e Riccardo Gentile

in diretta con Federica Lodi; ospiti Massimo Marianella e Riccardo Gentile Ore 20.30 Werder Brema-Bayern Monaco su Sky Sport Football in diretta. Telecronaca di Pietro Nicolodi

in diretta. Telecronaca di Pietro Nicolodi "DIRETTA GOL" su Sky Sport Uno in diretta alle 20.30: Werder Brema-Bayern Monaco (telecronaca di Federico Zancan); Friburgo-Hertha Berlino (telecronaca di Paolo Ciarravano); Union Berlino-Paderborn (telecronaca di Davide Polizzi).

MERCOLEDI 17 GIUGNO