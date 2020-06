Gladbach quarto, Bayer superato. Il Mainz è salvo

Altri verdetti in Bundes: il Lipsia perde ma mantiene tre punti (e quasi trenta gol di vantaggio di differenza reti) sul Bayer quinto. L'ultimo posto per la Champions se lo giocheranno proprio Leverkusen e 'Gladbach, ora quarto. Wolfsburg e Hoffenheim in Europa League. Salvo il Mainz: a rischio retrocessione restano Fortuna e Werder

Ora mancano solo novanta minuti al termine della Bundes. Nella 33^ giornata altri verdetti sulle ultime posizioni da decidere: Europa e salvezza. Col Bayern già campione e il Dortmund già sicuro della Champions, si aggiunge (anche se non ancora aritmeticamente) il Lipsia alle squadre che giocheranno la prossima edizione della coppa più prestigiosa del continente. La squadra di Nagelsmann perde proprio contro i gialloneri (doppietta di Haaland), ma mantiene tre punti di vantaggio (ma con quasi trenta gol di margine di differenza reti, prima discriminante in caso di parità di punti) sul Leverkusen, quinto e battuto dall'Hertha di Piatek. Bayer - anche prossimo finalista di Coppa di Germania contro il Bayern Monaco - che si fa dunque superare al quarto posto dal Mönchengladbach (vincente sul Paderborn). Sono ora 2 i punti di margine sul Leverkusen, e con ben nove gol di vantaggio in differenza reti con ancora novanta minuti da giocare. Nell'ultima contro l'Hertha alla squadra di Rose basterebbe un pareggio (salvo goleada del Bayer).

Europa League e salvezza

Zona Europa League, altri verdetti: oltre a una tra 'Gladbach e Bayer, sicure di giocare la prossima edizione anche Wolfsburg e Hoffenheim, che vincono rispettivamente e comodamente contro lo Schalke e contro l'Union Berlin. Out dalla corsa il Friburgo ottavo, battuto dal Bayern campione. Zona salvezza: il Mainz vince lo scontro diretto contro il Werder e stacca il pass per la Bundes 2020-21. Proprio due le squadre ancora in corsa per non retrocedere: il Fortuna, che pareggia e allunga a +2 al terzultimo posto (valido per lo spareggio con la terza della "B" tedesca) e il Werder, attualmente penultimo e virtualmente retrocesso in Zweite Liga. Il Bayern invece, già campione, vince ancora con un Lewandowski che sale a quota 33 gol in campionato.