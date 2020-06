Arsenal, beffa al 95' col Brighton. Pari Leicester

L'Arsenal perde ancora. Contro il Brighton è un ko subito in rimonta e con gol decisivo all'ultimo secondo di partita. Probabilmente immeritato. Pépé porta in vantaggio i Gunners con un perfetto mancino a giro sul secondo palo, cercando di allietare un pomeriggio già segnato da quello che sembra essere un grave infortunio per il portiere Leno , uscito al 40' del primo tempo. La vittoria del Brighton - la prima in questo 2020 dopo sei pari e tre ko - si materializza dunque nel finale di match, davanti agli occhi dei tifosi collegati in webcam e ai cartonati sulle tribune. A quindici minuti al termine della partita Dunk trova il pari in mischia in area sugli sviluppi di un corner dalla sinistra. Poi la combinazione vincente Connolly-Maupay con quest'ultimo a battere Martinez in area in uscita per il match point.

Tutto nel recupero invece in Watford-Leicester, con due gol oltre il 90' come non capitavano da un Arsenal-Liverpool dell'aprile 2011. A sbloccare il match, con la ree che sembrava decidere la sfida e dare tre punti pesantissimi in chiave Champions alle foxes, Ben Chilwell, autore di un mancino straordinario all'incrocio dei pali. Ma la squadra di Rogers non aveva ancora fatto i conti con la rovesciata che non ti aspetti da Dawson in mischia d'area di rigore. Punto pesantissimo per Pearson in ottica salvezza e sempre terzo posto per le Foxes, che lasciano invariato il distacco sullo United quinto (in attesa di Sheffield e Wolves), con otto punti di margine.

90' Chilwell (L), 90'+3 Dawson (W)

WATFORD (4-2-3-1): Foster, Femenia (77' Mariappa), Dawson, Kabasele, Masina (88' Holebas); Hughes, Capoue (77' Chalobah); Sarr, Doucouré (77' Cleverley), Pereyra (69' Welbeck); Deeney. All. Pearson

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Justin, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi; Albrighton (83' Iheanacho), Tielemans (76' Choudhury), Maddison, Barnes (65' Gray); Vardy. All. Rodgers

Ammoniti: Tielemans (L)