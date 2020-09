Chi è Musiala, il baby 2003 in gol col Bayern

Sul suo profilo Instagram, già seguitissimo, poche foto e tutte che lo ritraggano sempre in campo. Pallone tra i piedi e sorrisi, come nell’ultimo post pubblicato venerdì notte, poche ore dopo il suo primo gol in Bundesliga, l’ottavo realizzato dal Bayern Monaco contro lo Schalke 04. “Ottimo inizio di stagione. Felice per aver segnato il mio primo gol in Bundes”, firmato Jamal Musiala. Trequartista classe 2003, al suo secondo spezzone di gara in campionato (l’esordio la scorsa stagione, il 20 giugno contro il Friburgo a due minuti dalla fine) ma già capace di entrare nella storia del Bayern: a 17 anni e 205 giorni è il più giovane giocare del club bavarese a segnare in Bundesliga. E che gol. Giocata personale palla al piede partendo da sinistra, poi il taglio al centro, finta e poi tiro potente e preciso all’angolino.