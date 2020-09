La Bundesliga è pronta a ripartire su Sky Sport a partire da venerdì (s'inizia con Bayern-Schalke alle 20.30 su Sky Sport Football). Squadre allestite per la stagione: c'è tempo fino al 5 ottobre per il mercato, tuttavia è possibile classificare le rose per valore: quali sono le più preziose del torneo? Se i bavaresi sfiorano i 900 milioni complessivi, non mancano le sorprese. Da tenere in considerazione il numero di componenti per ogni società (dati Transfermarkt)

